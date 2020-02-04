Avustralya Merkez Bankası'ndan 'faiz' açıklaması | Ekonomi Haberleri

RBA ayrıca sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için gerekmesi durumunda para politikasını gevşeteceğini belirtti.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) işsizlikteki son dönemdeki düşüş göz önüne alınarak beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 0.75'te tuttu. RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra geldi. Reuters anketine katılan 32 analistin çoğunluğu bankanın faizleri sabit tutmasını bekliyordu.

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