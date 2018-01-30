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Avrupa'nın büyüme rakamları açıklandı

30.01.2018 - 14:07

Geçen yılın geneli ele alındığında Avro Bölgesi ve AB'de yüzde 2,5 büyüme kaydedilirken, uzmanlar, bunun son 10 yıldaki en güçlü büyüme oranı olduğunu belirtiyor.

Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği (AB), geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 büyüdü. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) ilk tahmini verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2017'nin 4'üncü çeyreğinde 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. 2016'nın aynı çeyreğine kıyasla Avro Bölgesi’nde GSYH artışı, yüzde 2,7 olarak ölçüldü.

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Avro Bölgesi'nde geçen yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ve 2016'nın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,8 büyüme kaydedilmişti. Veriler, 28 üyeli AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH’nin geçen yılın 4'üncü çeyreğinde 3'üncü çeyreğe göre yüzde 0,6 ve 2016’nın 4'üncü çeyreğine kıyasla da yüzde 2,6 arttığını ortaya koydu. 
AB ekonomisi, geçen yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ve 2016’nın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,8 büyümüştü.

2017 yılının geneli ele alındığında ise Avro Bölgesi ve AB, yüzde 2,5 büyüme kaydetti. Uzmanlar, bunun son 10 yıldaki en güçlü büyüme oranı olduğunu belirtiyor. 


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