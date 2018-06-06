Avrupa'dan ABD'ye misilleme

Avrupa Birliği, temmuz ayından itibaren ithal Amerikan ürünlerine yeni vergiler uygulayacak.

Avrupa Komisyonu, ABD'nin Avrupa çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği gümrük vergilerine misilleme olmak üzere, Avrupa Birliği'nin de temmuz ayından itibaren belirli Amerikan mallarına ek vergi uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

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AB üyeleri, Washington'un attığı adımın yasal olmadığı görüşünde olan Komisyon'un, karşılık olarak 2.8 milyar Euro (3.3 milyar dolar) değerinde Amerikan ihraç malına yeni vergi getirmesine toplu destek veriyorlar.

Komisyon üyesi Maros Sefcovic bugün yaptığı basın toplantısında, "Komisyon gerekli prosedürü üye ülkeler ile eşgüdüm içinde Haziran sonundan önce tamamlamayı ve böylece yeni vergilerin Temmuz'da uygulamaya girmesini öngörüyor" dedi.