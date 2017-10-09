Avrupa yeni kriz ile karşı karşıya!

Almanya Maliye Bakanı Schaeuble, Avrupa`ya yeni bir ekonomik krizle karşı karşıya kalınabileceği uyarısı yaptı.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, "finansal balonların" tehlikesi konusunda uyardı ve Avrupa'da yeni bir ekonomik krizin yaşanması olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Financial Times'a konuşan Schaeuble, "Dünyanın her yerinde ekonomistler giderek daha fazla likidite birikmesinden, kamu ve özel sektör borçlarından büyümeden kaynaklı risk artışı konusunda endişe ediyorlar. Ben de bunlardan endişeliyim" dedi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Schaeuble, dünyanın yeni balonların oluşmasını cesaretlendirme tehlikesi içinde olduğu uyarısı yaparken, kemer sıkma politikasını savunmaya devam etti.. Schauble, "Eğer yeni bir kriz ile karşı karşıya kalırsak yeterince dirençli olduğumuzdan emin olmalıyız. Şu anda ki gibi pozitif ekonomik zamanlarda her zaman olamayız" diye konuştu.

Etiketler