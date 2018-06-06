Avrupa Merkez Bankası'nda kritik görüşme haftaya

Avrupa Merkez Bankası, tahvil alımlarını kademeli olarak sona erdirmeyi gelecek hafta ele alacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Peter Praet, ECB'nin enflasyonun yeniden hedefe doğru yükseldiğine giderek, daha fazla güvendiğini ve tahvil alımlarını kademeli olarak sona erdirmeyi gelecek hafta ele alacağını söyledi.

ECB ekonomik büyümeyi 2.55 trilyon Euro tahvil alım programıyla yeniden canlandırırken, yetkililer deflasyon tehdidinin sona ermesi ve Euro Bölgesi'nin on yılın en iyi büyümesini kaydetmesiyle yıl sonuna kadar alımları sona erdirip erdirmeyeceklerini tartışıyor.

Politika yapıcılar alımların sona erebileceği konusunda geniş bir fikir birliği içerisindeyken, ECB Başkanı Mario Draghi, alımların sona erdirilmesiyle ilgili resmi bir tartışmadan kaçınarak enflasyonun yeniden yükselmeye devam ettiğine dair daha fazla kanıt arıyor.

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Praet Berlin'de yaptığı açıklamada, "Enflasyonun hedefimize doğru yaklaştığını gösteren sinyaller artıyor ve hem Euro Bölgesi ekonomisinin temel gücü hem de bu gücün ücret oluşumunu giderek daha fazla etkilediği gerçeği, enflasyonun ortada vadede yüzde 2'nin altında ama yüzde 2'ye yakın bir seviyeye ulaşacağı yönündeki güvenimizi destekliyor" dedi.

Draghi'ye yakın bir isim olan Praet ayrıca, "(Varlık alım) programımızın önemli ölçüde büyüyeceğine yönelik beklentilerin azalması ve hedefimizle giderek daha tutarlı olan enflasyon beklentileri el ele ilerliyor" dedi.

Pek çok ECB yetkilisi, varlık alımlarının sona erdirilip erdirilmeyeceğine dair nihai kararın temmuz ayında alınacağını bekliyor olsa da, Praet'in açıklamaları kararın gelecek hafta perşembe günü ele alınacağına işaret ediyor. ECB yönetim kurulu gelecek hafta Riga'da toplanacak.

Ayda 30 milyar Euro'ya indirilen varlık alımları eylül ayı sonuna kadar devam edecek. ECB yönetim kurulu üyeleri bu alımların birkaç ay içinde kademeli olarak sonlandırılması görüşündeler.

Praet "Yönetim Kurulu şu ana kadar kaydedilen ilerlemenin net alımlarımızın kademeli olarak sona erdirilmesini sağlamak için yeterli olup olmadığını değerlendirmek zorunda kalacak" dedi, ancak bunun bir "kanaat" kararı olacağına dikkat çekti.