Avrupa Merkez Bankası için 'faiz' tahminini açıkladı

ING stratejisti Patel, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri 2019 yılı sonuna kadar 40 baz puan yukarı çekebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Londra'da ING Groep FX stratejisti Viraj Patel, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faizleri gelecek yılın sonuna dek 40 baz puan artırmasının olası olduğunu ve bunun da euroyu destekleyeceğini belirtti.

##$HABER_1447942$##

Patel, Bloomberg TV'ye verdiği bir röportajda, Euro/dolar paritesinin ucuz olması sebebiyle uzun vadede 1.30-1.35 seviyelerine tırmanabileceğini söyledi. Patel'in ifadesine göre, enflasyonun bir miktar canlanması, AMB'ye normalleşme sürecinde güven verecek ve bu da daha fazla faiz artışının fiyatlanmasına yol açacak.

Etiketler