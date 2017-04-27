Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

ECB para politikasını değiştirmedi, Haziran'da mesajın tonunu değiştirebileceği sinyalini verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında ultra genişlemeci para politikasını değiştirmezken; ekonomik büyüme her ne kadar küresel mali krizden bu yana en iyi performansı gösterse de, enflasyon hedefin altında kalmaya devam ediyor.

ECB politika faizini sıfırda ve mevduat faizini de yüzde eksi 0.4'te sabit tuttu. Banka ayrıca aylık 60 milyar euroluk varlık alımlarını en azından Aralık ayına kadar devam ettirmeyi planlıyor.

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ECB daha çok genişlemeci para politikasına dair eğilim mesajını koruyarak daha fazla faiz indirimleri veya varlık alımlarının artırılması için kapıları açık tuttu. Bu her ne kadar piyasanın beklentileri doğrultusunda olsa da, euro bölgesinin en güçlü ekonomisi Almanya'nın genişlemeci politikayı kademeli olarak azaltma çağrılarına ters düşüyor.

ECB yüzde 2'lik enflasyon hedefini dört yıl kaçırması ve hatta deflasyon ile flört etmesinin ardından en az yıl sonuna kadar aylık 60 milyar euroluk varlık alımlarına devam ediyor ve yılın ilerleyen dönemlerine kadar faizleri eksi alanda tutmayı planlıyor.

Fakat ekonomik büyümenin hız kazanması, enflasyonun yüzde 1'in üzerinde olması ve ECB'nin politika cephanesinin neredeyse tükenmiş olması nedeniyle muhafazakar politika yapıcıları tarafından bir çıkış rotası çizilmesi gerektiği çağrıları yapılıyor.

ECB Haziran ayında yapacağı toplantıda ise daha fazla parasal genişleme eğilimi söylemini kaldırabilir. ECB geçtiğimiz ay yaptığı toplantı sonrası gerek olması halinde "mandası altında müsait tüm enstrümanları kullanarak" harekete geçme söylemini terk ederek daha fazla politika adımına dair gerekliliğin giderek azaldığı sinyalini vermişti.

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