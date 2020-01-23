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Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

23.01.2020 - 16:31
Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, stratejik gözden geçirmenin başladığını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından enflasyon hedefi yüzde 2'ye güçlü şekilde yaklaşana kadar mevcut seviyesinde veya daha düşük seviyede kalmasının beklendiği vurgulandı.

ECB'nin varlık alım programlarına aylık 20 milyar avro seviyesinde devam edileceğine yer verilen açıklamada, varlık alımlarının, faiz oranları yükselmeye başladıktan kısa süre sonra sonlandırılacağına işaret edildi.

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Bankanın ana hedefini ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan stratejik gözden geçirmenin kapsam ve zaman çizelgesine yönelik ayrıntıların bugün TSİ ile 17.30'da basın bülteni ile açıklanacağı da duyuruldu.

Piyasalar, ECB'den herhangi bir politika değişikliği beklemiyordu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, TSİ 16.30'da bankanın faiz kararlarına ve stratejik gözden geçirmeye ilişkin basın toplantısını düzenleyecek.

Piyasalar, Lagarde'nin basın toplantısında ileride yapılabilecek politik değişiklere yönelik ipuçları arıyor.


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