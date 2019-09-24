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Avrupa mahkemesi Fiat'a yönelik vergi cezasını yasal buldu

24.09.2019 - 13:15
Avrupa mahkemesi Fiat'a yönelik vergi cezasını yasal buldu | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Fiat'a yönelik yaklaşık 30 milyon avroluk vergi cezasını hukuka uygun buldu.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Fiat'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, Fiat'ın Lüksemburg'da faydalandığı vergi indirimlerinin geri ödenmesi yönündeki AB Komisyonu kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti. Kararda, AB Komisyonu'nun Lüksemburg'daki söz konusu vergi uygulamalarının Fiat'a avantaj sağladığı sonucuna varmakta "haklı" olduğu belirtildi.

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AB Komisyonu, 2015 yılında otomobil üreticisi Fiat'a Lüksemburg'da sağlanan vergi kolaylıklarının AB kamu destek kurallarına aykırı olduğuna karar vererek, söz konusu firmanın 30 milyon avroya varan miktarda vergiyi geri ödemesini istemişti. Fiat, AB Komisyonu kararını mahkemeye taşımıştı.


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