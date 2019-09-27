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Avrupa Komisyonu Başkanından yeni 'Brexit' açıklaması

27.09.2019 - 11:14 | Son Güncelleme :
Avrupa Komisyonu Başkanından yeni 'Brexit' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, "Anlaşmasız Brexit durumunda İngiltere sorumlu olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, kendisinin ve Avrupa Birliği(AB) baş Brexit müzakerecisi Michel Barnier'in Brexit anlaşması için ellerinden geleni yaptıklarını ve anlaşmasız Brexit durumunda bunun İngiltere'nin sorumluluğu olacağını belirtti.

Juncker Almanya'nın Augsburger Allgemeine gazetesiyle yaptığı söyleşide, kendisi ve Barnier'in bir anlaşma için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi, çünkü İngiltere'nin AB'den organize bir ayrılma süreci olmadan ayrılması durumunda bunun İngiltere ve Avrupa'nın felaketi olacağını ifade etti.

Juncker "Baş müzakerecimiz Michel Barnier ve ben bir anlaşma için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Ama sonunda başaramazsak, sorumluluk yalnızca İngiltere tarafına ait olacak" dedi.

İngiltere'nin AB'den 31 Ekim'de ayrılması planlanıyor. Brüksel'deki yetkililer, Başbakan Boris Johnson’ın önceki başbakan Theresa May'ın AB ile uzlaştığı anlaşmanın yerine yeni bir çıkış anlaşması yapma müzakeresinde yeterince ilerleme kaydedemediğini dile getiriyorlar.

Juncker, İngiltere ile AB arasındaki gelecekteki ticaret ilişkisine ilişkin müzakerelerin düzensiz bir Brexit nedeniyle oldukça karmaşık olacağını söyledi.


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