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Avrupa Bölgesi yüzde 3.8 küçüldü

15.05.2020 - 14:06
Avrupa Bölgesi yüzde 3.8 küçüldü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3.8 küçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Bölgesi'nin 2020 yılı 1'inci çeyrek büyüme verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avrupa Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,2 azaldı.

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AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,3, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,6 düştü.

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