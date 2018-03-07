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Avrupa Birliği'nden ABD'ye misilleme hazırlığı

07.03.2018 - 16:43

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, "Tedbir alınacak ABD ürünlerine yönelik hazırlık yapıyoruz. Bu geçici listeyi AB üyesi ülkelere danışıyoruz ve yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Bu listede çelik, sanayi ve tarım ürünleri mevcut" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Brüksel'de ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergileriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Bu konuda AB stratejisinin 3 aşamalı olduğunu belirten Malmström, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları içerisinde diğer ülkelerle koordine bir yaklaşım geliştirmek, bu durumun önemli bir ekonomik etki doğurması halinde alınacak tedbirleri hazırlamak ve ekonomik etkiye göre diğer ABD ürünlerine karşı tedbirler almak olduğunu anlattı.

Malmström, ABD'nin uygulayacağı gümrük vergilerini adil bulmadığına dikkati çekerek, "ABD'nin uygulamayı planladığı vergilerin DTÖ kurallarına uygun olduğundan şüphe duyuyoruz." diye konuştu.

ABD'nin henüz resmi bir karar almadığını anımsatan Malmström, "Bu vergilerin AB'ye zararı dokunur. Bu vergiye karşı adil ve orantılı biçimde karşılık verilir." ifadesini kullandı.

Malmström, bugün AB komiserlerinin bir araya geldiği "Kolej" toplantısında konunun ele alındığına işaret ederek, "DTÖ kurallarıyla uyumlu ve orantılı bir biçimde tedbir alacağız." dedi.

Çelik ve alüminyumda yaşanan sıkıntıların kaynağında "fazla kapasite" sorununun olduğunu anlatan Malmström, tek taraflı, korunmacı politikalar yerine ortaklaşa çalışılması ayrıca AB'nin bu gümrük vergisi uygulamasına tabi olmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump'ın Avrupa araçlarına ilave vergiler uygulayabileceği açıklamasıyla ilgili Malmström, "AB şirketleri ABD'de 2 milyon araba üretiyor. Bu şirketler ABD'de istihdam sağlıyor." dedi.

Malmström, "Tedbir alınacak ABD ürünlerine yönelik hazırlık yapıyoruz. Bu geçici listeyi AB üyesi ülkelere danışıyoruz ve yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Bu listede çelik, sanayi ve tarım ürünleri mevcut." diye konuştu.

AB kaynaklarına göre, AB'nin ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı geçici listede, fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün, puro gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

ABD VE AB ARASINDA TİCARİ RESTLEŞME

ABD yönetimi, geçtiğimiz günlerde ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile ABD arasında ticari ilişkilerde denge sağlamak için birkaç gün içerisinde "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz." açıklamasında bulunmuştu.


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