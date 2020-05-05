Avrupa Birliği'nden 10 ülkeye mali desteğe yeşil ışık | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkeye toplam 3 milyar Euro'luk makro finansal destek verilmesini onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla çeşitli ülkelere mali destek verilmesini içeren paketin üye ülkelerce onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, Arnavutluk'a 180 milyon Euro, Bosna Hersek'e 250 milyon Euro, Gürcistan'a 150 milyon Euro, Ürdün'e 200 milyon Euro, Kosova'ya 100 milyon Euro, Moldova'ya 100 milyon Euro, Karadağ'a 60 milyon Euro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon Euro, Tunus'a 600 milyon Euro ve Ukrayna'ya 1,2 milyar Euro makro finansal destek sağlanacağı belirtildi.

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AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Söz konusu desteğin Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması bekleniyor.

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