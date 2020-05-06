‹ Önceki Haber Yurt dışındaki alıcı, çiftçiye doğrudan ulaşacak Yurt dışındaki alıcı, çiftçiye doğrudan ulaşacak

Avrupa Birliği'nde perakende satışlar sert düştü

06.05.2020 - 12:51
Avrupa Birliği'nde perakende satışlar sert düştü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nde perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar martta şubat ayına kıyasla yüzde 11,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9,2 geriledi.

AB'de ise perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 10,4, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 8,2 düştü.

##$HABER_1461870$##

AB ülkeleri arasında martta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 18,1 ile Bulgaristan'da, yüzde 17,4 ile Fransa'da ve yüzde 16,4 ile Lüksemburg'da gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.942 Değişim: 0,21% Hacim : 5.578 Mio.TL Son veri saati : 13:22
Düşük 98.069 06.05.2020 Yüksek 99.159
Açılış: 98.886
7,1604 Değişim: 1,22%
Düşük 7,0607 06.05.2020 Yüksek 7,1677
Açılış: 7,0742
7,7319 Değişim: 0,81%
Düşük 7,6497 06.05.2020 Yüksek 7,7454
Açılış: 7,6699
391,57 Değişim: 0,80%
Düşük 387,10 06.05.2020 Yüksek 393,03
Açılış: 388,45
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.