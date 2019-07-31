Avrupa Birliği yüzde 0.2 büyüdü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Euro Bölgesi'nde GSYH artışı yüzde 1,1 olarak ölçüldü.

##$HABER_1456518$##

Avrupa Birliği'nde (AB) mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0,2, önceki yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 1,3 arttı. İlk çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 0,4, AB yüzde 0,5 oranında büyüme kaydetmişti.