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Avrupa Birliği otomobil pazarı için yeni tahmin

23.06.2020 - 14:23 | Son Güncelleme :
Avrupa Birliği otomobil pazarı için yeni tahmin | Ekonomi Haberleri

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında satışların bu yıl yüzde 25 azalacağı tahmininde bulundu.

Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), otomobil sektörünün salgın nedeniyle büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Açıklamada, AB ülkelerinde bu yıl için öngörülen yeni otomobil satış tahminlerinin yüzde 25 düşürüldüğü belirtildi.

AB ülkelerinde geçen yıl toplam 12,8 milyon otomobil satıldığı anımsatılan açıklamada, bu rakamın 2020'de 3 milyondan fazla azalarak 9,6 milyona gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

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Açıklamada, salgının neden olduğu ekonomik krizle birlikte AB yeni otomobil piyasasının bu yılın ilk yarısında yüzde 41,5 daraldığı belirtilerek, kısıtlayıcı tedbirlerin yumuşatılmasıyla gelecek aylarda durumun bir ölçüde toparlayabileceği ifade edildi.

Otomobil satışlarının bu yıl 2013'ten beri gözlemlenen en düşük seviyede olacağına işaret edilen açıklamada, sektörün, üretime ve istihdama katkıları göz önüne alınarak AB ve üye ülkeler tarafından siyasi ve ekonomik olarak desteklenmesi talep edildi.


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