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Avrupa Birliği, İngiltere ile müzakerelere devam kararı aldı

16.10.2020 - 09:28
Avrupa Birliği, İngiltere ile müzakerelere devam kararı aldı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası İngiltere ile ticari ilişkileri düzenleyecek anlaşma için müzakerelere devam kararı aldı ancak üye ülkelere anlaşmasızlığa hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

 

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, AB Liderler Zirvesi devam ettiği sırada AB-İngiltere ilişkileri hakkında Konsey kararının kabul edildiğini duyurdu. Kararda, 31 Aralık'ta sona erecek Brexit geçiş sürecinde AB'nin İngiltere ile bir anlaşmaya varmak için yeterli ilerleme kaydedilmediği görüşüne yer verildi. Liderler, AB'nin başmüzakerecisi Michel Barnier'nin gelecek haftalarda müzakerelere devam etmesini istedi ve İngiltere'ye bir anlaşmanın mümkün olabilmesi için gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

AB, ayrıca İngiltere'nin birlikten ayrılma anlaşmasını ve bunun protokollerini tam olarak uygulaması gerektiğini vurguladı.

Kararda, "AB Konseyi tüm üye devletlere, AB kurumlarına ve paydaşlara, anlaşmasızlık dahil tüm sonuçlara hazırlıklı olunması için çalışmalarını hızlandırmaları çağrısında bulunmaktadır ve AB Komisyonunu AB'nin çıkarına olacak tek taraflı, beklenmedik durum planlarını göz önünde bulundurmaya davet etmektedir." ifadesine yer verildi.

BREXİT SONRASI İLİŞKİLER

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. 31 Aralık'ta sona erecek geçiş dönemi boyunca İngiltere, AB kurallarına tabi olmayı sürdürüyor.

İngiliz yetkililer, AB'nin itirazlarına rağmen geçiş dönemini uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor. Ancak müzakerelerin tıkanması, olası bir anlaşma şansını giderek azaltıyor. Müzakereler balıkçılık alanları, ticarette adil rekabetin sağlanması ve ihtilafların nasıl giderileceği konularında tıkanıyor.

Anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.
Johnson, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varılabilmesi için AB'ye 15 Ekim'e kadar süre vermişti.


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