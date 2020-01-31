Avrupa Birliği büyüme rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2019 yılı 4'üncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde GSYH 2019'un 4'üncü çeyreğinde 2018'in 4'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 1 arttı.

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AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,1'lik artış gösterdi.

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