Aselsan'dan 252 milyon TL'lik anlaşma
Aselsan, 37.6 milyon dolar ve 214.9 milyon TL tutarında haberleşme şebekesi kurulumu için Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile anlaşmaya vardı.
Aselsan 37.6 milyon dolar ve 214.9 milyon lira tutarında haberleşme şebekesi kurulumu için Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ile anlaşmaya vardı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada anlaşmanın Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçları doğrultusunda İstanbul ve Ankara illerinde kurulacağı belirtildi.
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