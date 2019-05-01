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ASELSAN 841 milyon euroluk sözleşme imzalandı

01.05.2019 - 13:47
ASELSAN 841 milyon euroluk sözleşme imzalandı | Ekonomi Haberleri

ASELSAN ile BMC arasında ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine yönelik 841 milyon euroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, BMC ile ALTAY Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında, BMC  tarafından üretilecek ALTAY Tankları için kritik görev donanımları ile bu  donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine  yönelik bugün toplam bedeli 840 milyon 986 bin 250 euro olan sözleşme imzalandığı  bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN'ın teslimatları 2020-2026 yıllarında gerçekleştireceği kaydedildi.


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