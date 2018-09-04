Arjantin'den ekonomik önlem paketi

Bütçe açığını gidermek amacıyla ihracata vergi getirilecek, kamu harcamalarını frenlemek amacıyla bakanlıkların sayısı yarı yarıya azaltılacak.

Arjantin'de hükümet yerel para birimi pesodaki değer kaybının yarattığı ekonomik sıkıntıyı gidermeyi amaçlayan ekonomik tedbirleri açıkladı. Devlet Başkanı Mauricio Macri, televizyondan yaptığı açıklamada, bütçe açığını gidermek üzere ihracata vergi getirileceğini ve kamu harcamalarını azaltmak için bakanlıkların sayısının yarı yarıya azaltılacağını belirtti.

Macri, yüzde 30'lara yükselen enflasyondan zarar gören yurttaşları korumak üzere ekonomik ve gıda yardımı programlarının artırılacağını bildirdi.

Ekonomideki kötü gidişatı durdurmak için bütçe açığını gidermenin şart olduğuna işaret eden Macri, "İstediğimiz ülkeyi kurabilmek için gelirinden daha fazlasını harcamayan denk bütçeli bir devlete ihtiyacımız var." dedi.

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Macri, bu amaçla bakanlık sayısını azaltarak kamu sektöründe küçülmeye gidileceğini ifade etti. Devlet Başkanı Macri, hangi bakanlıkların kaldırılacağına ilişkin bilgi vermedi.

İhracata vergi getirmenin olağandışı bir tedbir olduğunu ve bunun Arjantinli üreticilerin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğinin farkında olduklarını vurgulayan Macri, ekonomik durumun aciliyeti nedeniyle kurdaki değer kaybından avantaj sağlayan ihracatçılardan fedakarlık beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

FAİZ ARTIRIMI PESODAKİ DEĞER KAYBINI DURDURAMIYOR

Arjantin'de Merkez Bankası bu yılın başından beri faizleri yüzde 60'a kadar çıkarmasına rağmen yerel para birimi pesodaki değer kaybı durdurulamıyor. Peso yılın başından bu yana ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 50 oranında değer kaybetti.

Ülke kriz nedeniyle yeniden IMF'nin kapısını çalmak zorunda kalmıştı. Arjantin'in talebiyle ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşması haziran ayında onaylanmıştı.

IMF ile Arjantin arasında varılan anlaşma çerçevesinde, Arjantin hükümetine, ilk aşamada yarısı bütçe desteği için kullanılmak üzere 15 milyar dolar finansman sağlanacağı belirtilmişti.

Kalan 35 milyar dolarlık kredinin ise 3 yıl içerisinde IMF Yönetim Kurulu'nun her çeyrekte yapacağı değerlendirmelere tabi olmak kaydıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Arjantin geçen hafta söz konusu kredinin ilk diliminin erken serbest bırakılmasını talep etmişti.

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