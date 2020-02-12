Arjantin'de IMF ve hükümet karşıtı protesto | Ekonomi Haberleri

Arjantin'de yüzlerce kişi, hükümetin sosyal politikalarını ve IMF olan borcu protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Arjantin hükümetinin IMF'ye borcunun ödenmesine karşı çıkan göstericiler, sosyal yardımların artırılması ve iş talebinde bulundu. Protestoyu düzenleyen örgütlerden Polo Obrero'nun yöneticisi Eduardo Belliboni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uluslararası Para Fonu'na (IMF) , Yunanistan, Portekiz ve Ekvador'da olduğu gibi gittiği her ülkede daha fazla düzenlemeye dayanamayan işçilere karşı kalıcı düzenlemeler koyuyor. İşsiz kalan işçi sınıfının taleplerini dile getirmemiz ve iş istihdamı sağlayacak gerçek bir kalkınma politikasına ihtiyacımız var." dedi.

Belliboni, Alberto Fernandez hükümetinin sosyal politikalarının yetersiz olduğunu ve ülkedeki açlık probleminin çözülemediğini savundu.

Hükümetin, ülkenin IMF'ye olan borcunun ödenmesine karşı çıkan Belliboni, yarın IMF heyetinin borç meselesini görüşmek amacıyla Arjantin'e geleceğini, bu nedenle de gösterilerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin verdiği en yüksek kredi olarak bilinen 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda IMF'den 44 milyar dolar almıştı.

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