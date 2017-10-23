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Arçelik'in satışları yüzde 33 arttı

23.10.2017 - 09:09

Arçelik'in satışları üçüncü çeyrekte 33.2 arttı, net kâr ise yüzde 2.5 gerileyerek 256.2 milyon TL oldu.

Arçelik'in satış gelirleri üçüncü çeyrekte geçen yıla göre yüzde 33.2 artarak 5.4 milyar liraya çıkarken, net kârı yüzde 2.5 gerileyerek 256.2 milyon liraya indi. Şirketin Cuma akşamı KAP'a açıkladığı bilançosuna göre dokuz aylık satışlar yüzde 30.8 artışla 15.1 milyar lira, net kâr yüzde 30 gerileyerek 753.1 milyon lira oldu.

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Arçelik yıl sonu hedef ve beklentilerinde değişiklik yapmadı. Yine Cuma günü internet sitesinde yayımlanan sunuma göre adet bazında beyaz eşya satış büyüme beklentisi yurt içinde yaklaşık yüzde 10, yurt dışında yaklaşık yüzde 2, toplam ciro artış beklentisi TL bazında yaklaşık yüzde 25 olarak kaldı.

Şirket bu yıl için faiz, amortisman, vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefini de değiştirmeyerek yaklaşık yüzde 10.5'de tuttu.


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