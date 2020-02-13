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Arçelik, LG'ye dava açtı

13.02.2020 - 13:11 | Son Güncelleme :
Arçelik, LG'ye dava açtı | Ekonomi Haberleri

Arçelik'in, çamaşır makineleri için geliştirdiği "Direct Drive" teknolojisini, lisanssız olarak "6 motion" teknolojisi adıyla piyasaya sunduğu çamaşır makineleri üzerinde kullandığı gerekçesiyle LG ve LG'nin Almanya ve Fransa'daki iştiraklerine patent ihlali davası açtığı öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Beko ve Grundig gibi markaları bünyesinde bulunduran Arçelik, LG ile LG’nin Almanya ve Fransa’daki iştiraklerine, çamaşır makinelerinde hassas yıkama sağlayan “Direct Drive” teknolojisiyle ilgili patentini, LG’nin piyasadaki “6 Motion” isimli çamaşır makinelerinde ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

"Direct Drive" teknolojisiyle ilgili patentini LG'nin ihlal ettiğini tespit eden Arçelik, konunun iki şirket arasında çözüme ulaştırılması için girişimlerde bulundu. Ancak LG'nin bu çabalara olumlu yanıt vermemesi üzerine, Arçelik halka açık bir şirket olarak, sahip olduğu fikri haklarını koruma sorumluluğu gereği Almanya ve Fransa mahkemeleri nezdinde patent ihlali davaları açtı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) en fazla uluslararası patent başvurusu yapan şirketler sıralamasında 67'nci sırada yer alan Arçelik, geliştirdiği "Direct Drive" teknolojisinin patentini 1997 yılında aldı.

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Arçelik'in geliştirdiği "Direct Drive" teknolojisi, çamaşır makinesi tamburunun yarım dönüş beşik hareketi yapmasını ve böylece kıyafetlerin yıpranmadan hassas bir şekilde yıkanmasını sağlıyor.

Yurt içi ve yurt dışında 20 Ar-Ge merkezi, 1500'den fazla Ar-Ge çalışanı ve 3 bin 500'e yakın uluslararası patent başvurusu ile Türkiye'de Ar-Ge alanında önemli bir konumda bulunan Arçelik, 150’ye yakın ülkede faaliyet gösteriyor. Yenilikçi teknolojileri ile sektöründe küresel ölçekte öncü çalışmalar yürütüyor.


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