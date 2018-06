Apple ve Samsung anlaşmaya vardı

Apple Inc Samsung Electronics Co Ltd yedi yıllık patent davasında anlaşmaya vardı.

Apple 2011 yılında Samsung'un iPhone'un tasarımını "birebir" kopyalayarak patent haklarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açmıştı. Reuters'in haberine göre: ABD'nin Kuzey Kaliforniya Bölgesi'ndeki Bölge Mahkemesi’nde varılan anlaşmanın koşulları konusunda bilgi verilmedi.

Samsung bu davadaki patentlerden bazılarını ihlal ettiği için Apple'a daha önce 399 milyon dolar tazminat ödedikten sonra, ABD'de bir mahkeme jürisi geçen ay Samsung'un Apple'a 539 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. Karar onaylanırsa Samsung'un Apple'a yaklaşık 140 milyon dolar ek ödeme yapması gerekecek.

Dünkü anlaşmaya göre Samsung'un Apple'a bir ödeme yapması gerekiyorsa miktarın ne olduğu şu anda bilinemiyor.

Apple sözcüsü anlaşmanın koşullarına yönelik açıklama yapmazken, Apple'ın "tasarıma son derece önem verdiğini" ve "bu davanın paradan daha fazla şey ifade ettiğini" söyledi.

