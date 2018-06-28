‹ Önceki Haber Petrol fiyatı 77 doların üzerinde Petrol fiyatı 77 doların üzerinde Sonraki Haber › Merkez Bankası piyasaya 36 milyar lira verdi Merkez Bankası piyasaya 36 milyar lira verdi

Apple ve Samsung anlaşmaya vardı

28.06.2018 - 12:35
Apple ve Samsung anlaşmaya vardı

Apple Inc Samsung Electronics Co Ltd yedi yıllık patent davasında anlaşmaya vardı.

Apple 2011 yılında Samsung'un iPhone'un tasarımını "birebir" kopyalayarak patent haklarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açmıştı. Reuters'in haberine göre: ABD'nin Kuzey Kaliforniya Bölgesi'ndeki Bölge Mahkemesi’nde varılan anlaşmanın koşulları konusunda bilgi verilmedi.

##$HABER_1447160$##

Samsung bu davadaki patentlerden bazılarını ihlal ettiği için Apple'a daha önce 399 milyon dolar tazminat ödedikten sonra, ABD'de bir mahkeme jürisi geçen ay Samsung'un Apple'a 539 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. Karar onaylanırsa Samsung'un Apple'a yaklaşık 140 milyon dolar ek ödeme yapması gerekecek.

Dünkü anlaşmaya göre Samsung'un Apple'a bir ödeme yapması gerekiyorsa miktarın ne olduğu şu anda bilinemiyor.

Apple sözcüsü anlaşmanın koşullarına yönelik açıklama yapmazken, Apple'ın "tasarıma son derece önem verdiğini" ve "bu davanın paradan daha fazla şey ifade ettiğini" söyledi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Petrol fiyatı 77 doların üzerinde Petrol fiyatı 77 doların üzerinde Sonraki Haber › Merkez Bankası piyasaya 36 milyar lira verdi Merkez Bankası piyasaya 36 milyar lira verdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.227 Değişim: 0,28% Hacim : 7.250 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.487 28.06.2018 Yüksek 96.993
Açılış: 95.807
4,5912 Değişim: 0,15%
Düşük 4,5845 29.06.2018 Yüksek 4,5957
Açılış: 4,5845
5,3150 Değişim: 0,07%
Düşük 5,3050 29.06.2018 Yüksek 5,3192
Açılış: 5,31115
184,36 Değişim: 0,18%
Düşük 184,02 29.06.2018 Yüksek 184,47
Açılış: 184,02
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.