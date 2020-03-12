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AMB faiz kararını açıkladı! 120 milyar Euroluk adım!

12.03.2020 - 15:56 | Son Güncelleme :
AMB faiz kararını açıkladı! 120 milyar Euroluk adım! | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. AMB 2020 sonuna kdar ilave 120 milyar Euroluk net varlık alımı yapacak.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için  ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50 olarak korudu. 

Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yöndeydi.

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ECB, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.

Banka, yeni ve uzun vadeli kredi sunulacağını açıkladı. Açıklamada ek LTRO düzenleneceği ve geçici olarak Euro Bölgesi Finansal Sistemine likidite desteği sağlanacağı ifade edildi.


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