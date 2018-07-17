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Altın Transferi Sistemi’ne ilk geçen Vakıf Katılım oldu

17.07.2018 - 14:53 | Son Güncelleme :
Altın Transferi Sistemi’ne ilk geçen Vakıf Katılım oldu

Katılım bankaları arasında Kişiden Kişiye Altın Transferi Sistemi’ne ilk geçiş yapan banka Vakıf Katılım oldu. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş “Dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan Altın Transfer Sistemi ile altını EFT hızında transfer etmek mümkün. Müşterilerimize hem güvenli hem de hızlı altın transfer hizmeti sunuyoruz” diye konuştu.

Vakıf Katılım, katılım bankaları arasında Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi’ne geçiş yapan ilk kurum oldu. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), tarafından yazılımı ve geliştirmesi yapılan sistem ile altın, hesaplar arasında transfer edilebilecek.

ALTIN HESAPLARI MOBİLİTE KAZANDI

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Vakıf Katılım Müdürü İkram Göktaş “Bu sistemle bankalardaki altın depo hesapları mobilite kazandı” diye konuştu.

Bu sayede altının bir nakit ödeme aracı özelliğine kavuşmuş olduğunu söyleyen Göktaş sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

“Borsa İstanbul Kıymetli Maden ve Taşlar Piyasası’nda ilk piyasa yapıcı kamu bankası olan Vakıf Katılım, sistemin hayata geçtiği ilk gün Takasbank Altın Transfer Sistemi’ne kendi bankacılık sistemini entegre edip, tamamen elektronik ortamda otomatize bir şekilde bankalar arasında kişiden kişiye gram altın gönderme ve alma işlemlerine başladı. Bu sistem ile altın gelen-giden transfer işlemleri müşteri talimatı ile anlık olarak gerçekleştiriliyor.”

“İSTANBUL’UN FİNANS MERKEZİ OLMASI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM”

Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi’ne geçiş ile İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olması yolunda önemli bir adım atıldığını kaydeden Göktaş, “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nin en önemli bileşenlerinden biri olan bu sistem, ülkemizin global ölçekte bir altın merkezi olma hedefinde kilometre taşı özelliğine sahip olacak.

Faaliyet izni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen bu sistemde, fiziki karşılığı Borsa İstanbul'un en modern ve son teknoloji imkanları ile işlettiği saklama kasalarında bulunan altınlar, sisteme dahil olan bankalar arasında EFT hızında transfer imkanına kavuştu” diye konuştu.

Sistemin dünyada ve Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizen Göktaş, bu hizmeti müşterilerinin kullanımına açmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.


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