Alternatif Bank'tan KOBİ'ler için 50 milyon dolar kredi | Ekonomi Haberleri

Alternatif Bank, pandemiden etkilenen KOBİ'ler için EBRD ve IFC'den 50 milyon dolar tutarında kredi sağladı.

Alternatif Bank'tan yapılan yazılı açıklamada koronavirüs salgınından etkilenen KOBİ'ler için EBRD ve IFC'den toplam 50 milyon dolar tutarında kredi sağlandığı belirtilerek, "Banka, EBRD ve IFC'den temin ettiği 25'er milyon dolar tutarındaki fonu KOBİ'leri küresel salgının ekonomik etkilerine karşı desteklemek ve ticaretin devamlılığını sağlamak amacıyla kullandıracak" denildi.

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