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Almanya'nın ihracatı yüzde 1.2 arttı

09.12.2019 - 13:42
Almanya'nın ihracatı yüzde 1.2 arttı | Ekonomi Haberleri

Ticari ihtilaflar, zayıf kalan küresel ekonomik büyüme ve Brexit belirsizliğinden olumsuz etkilenen Almanya'nın ihracatı, eylüldeki yükselişini sürdürerek ekimde beklentilerin epey üzerinde arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3'lük düşüş beklentisine karşın yüzde 1,2 artarak 113 milyar Euro oldu. İthalat ise yüzdesel olarak değişmedi. Geçen yılın ekim ayına göre ihracat yüzde 1,9 artarken, ithalat yüzde 0,6 düştü.

İhracat, eylülde de bir önceki aya göre yüzde 0,4'lük artış beklentisine karşın yüzde 1,5 yükselerek 111,6 milyar Euro olmuştu. Böylece ticari ihtilaflar, zayıf kalan küresel ekonomik büyüme ve Brexit belirsizliğinden olumsuz etkilenen Almanya'nın ihracatı, beklenmedik bir şekilde 2 aydır üst üste artış kaydetti.

Almanya'da mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ekimde 113 milyar Euro, ithalat 92,4 milyar Euro oldu. Dış ticaret fazlası ise 19,2 milyar Euro olarak gerçekleşti.

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Arındırılmamış rakamlara göre, ekimde 119,5 milyar Euroluk ihracat, 98 milyar Euroluk ithalat yapıldı. Böylece Almanya, arındırılmamış rakamlarla, ekimde yaklaşık 20,6 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası, Ekim 2018'de 18,7 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın ekim ihracatının 70 milyar Eurosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 55,2 milyar Euroluk bölümü de AB'den geldi.

Ekimde geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 0,1 artarken, bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 0,2 düştü.

10 AYDA 190,1 MİLYAR EURO TİCARET FAZLASI

Verilere göre, Almanya'nın bu yılın 10 aylık ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1 trilyon 116,4 milyar Euroya, ithalatı da yaklaşık yüzde 1,7 yükselişle yaklaşık 926,3 milyar Euroya ulaştı. Böylece ülkenin ticaret fazlası, ocak-ekim döneminde 190,1 milyar Euro oldu.

Öte yandan, Almanya'nın ekim ayında cari işlemler fazlası 2018'in aynı dönemine göre 2,8 milyar Euro artarak 21,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Cari fazla, geçen yılın ekim ayında 18,7 milyar Euro olmuştu.

"ALMAN EKONOMİSİ DARALMADAN KAÇINABİLİR"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hayal kırıklığına uğratan sanayi ve tüketim verilerinden sonra ekim ayı ihracat verilerinin Alman ekonomisinin son çeyrekte daralmadan kaçınabileceğine dair umutları canlı tuttu. Alman ekonomisi, daralma, durgunluk ve zayıf büyüme arasında inişli çıkışlı bir yolda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, küresel ekonominin zayıf seyretmesinin ihracatı etkilemesi, ticaret ihtilafları ve Brexit'ten dolayı bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor. Almanya ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme, ikinci çeyreğinde ise yüzde 0,2 daralma yaşandı.

Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.

 


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