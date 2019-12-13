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Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü

13.12.2019 - 12:29
Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü | Ekonomi Haberleri

Almanya Merkez Bankası, Almanya'ya ilişkin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya ekonomisine ilişkin haziranda paylaştığı 2019-2020 ve 2021 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerinde kış dönemine 2022 yılını da ekleyerek revize etti. Buna göre, banka, Almanya’da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,6’dan 0,5’e, 2020 büyüme beklentisini yüzde 1,2’den 0,6’ya düşürdü.
2021 yılı için büyüme tahminini 1,3’ten 1,4’e yükselten banka, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin 2022’de yüzde 1,4’lük büyümesi tahmininde bulundu.

Banka, istihdamdaki büyümenin ciddi şekilde yavaşlamasının hane halkının reel harcanabilir gelirine baskı oluşturmasını aşağı yönlü yüksek revizyona sebep olarak gösterdi.

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Büyüme tahmini raporunda, ülkenin ihracatının yavaşlamasının beklendiği fakat gelecek yıl bir durgunluk olmayacağı belirtilerek, “İç talepteki büyüme muhtemelen ekonomilerin çok canlı olduğu dönemlerinde olduğu kadar dinamik olmayacaktır.” ifadesine yer verildi.

Banka, destekleyici mali politikanın ve gevşek para politikanın ek ekonomik büyümeyi destekleyeceğini öngörürken enflasyon beklentisini bu yıl için yüzde 1,4’te sabit tuttu ve gelecek yıl için 1,5’ten revize ederek yüzde 1,3 olarak açıkladı.

Küresel ticaret ihtilafları, Alman otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılar ve Brexit ihracata dayalı Almanya ekonomisini etkilemeye devam ediyor.

Geçen yıl ekonomi yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor.

Bundesbank, haziran raporunda, Almanya’da bu yıl için GSYH büyüme tahminini yüzde 1,6’dan 0,6’ya, 2020 büyüme beklentisini ise 1,6’dan 1,2’ye düşürmüştü.


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