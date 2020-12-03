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Almanya'dan Çinli şirkete veto

03.12.2020 - 14:21
Almanya'dan Çinli şirkete veto | Ekonomi Haberleri

Uydu, radar ve 5G dalga teknolojisinde uzmanlaşan Alman firması IMST GmbH’in Çinli Addsino tarafından satın alınması girişimi Alman hükümetinden onay alamadı.

 Almanya’da hükümet, Çinli bir şirketin uydu, radar ve 5G dalga teknolojisinde uzmanlaşan Alman şirketini satın almasına izin vermedi.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Almanya'da hükümet, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Kamp-Lintfort şehrinde bulunan IMST GmbH’in, Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Sanayii (CASIC) yan kuruluşlarından Addsino tarafından satın alınmasına onay vermedi.

Uydu, radar ve 5G dalga teknolojisinde uzmanlaşan IMST, TerraSAR-X yer gözlem uydusuna yönelik ve silah sistemleri için yüksek hassasiyetli veri sağlayan bir bileşen geliştirmiş, Alman Savunma Bakanlığı da bunu yüz milyonlarca avroya satın almıştı.

Almanya’nın Dış Ticaret ve Ödemeler Yönetmeliği (AWW), hükümete, ulusal güvenliğe tehdit olarak görülmesi halinde, Alman şirketlerinin yabancı bir yatırımcı tarafından devralınmasına müdahale hakkı veriyor.


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