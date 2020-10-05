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Almanya'da yeni otomobil sayısı Kovid-19 sonrası ilk defa arttı

05.10.2020 - 15:58
Almanya'da yeni otomobil sayısı Kovid-19 sonrası ilk defa arttı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra ilk defa eylülde artarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 yükseliş gösterdi.

 

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden (KBA) yapılan açıklamada, geçen ay ülkede trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısının, Eylül 2019'a göre yüzde 8,4 artarak 265 bin 227 olduğu belirtildi. Bunun, Kovid-19 salgını sonrası ilk aylık artış olması dikkati çekti.

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Eylülde, hükümet tarafından sağlanan teşviklerin etkisiyle trafiğe kaydedilen tamamen elektrikli otomobiller sayısı yüzde 260 artarak 21 bin 188 araca yükseldi. Bu otomobillerin pazar payı ise yüzde 8'e ulaştı.


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