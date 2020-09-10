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Almanya'da şirket iflasları azaldı

10.09.2020 - 11:24 | Son Güncelleme :
Almanya'da şirket iflasları azaldı | Ekonomi Haberleri

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden şirket sayısı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu rekor ekonomik resesyona rağmen bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,2 azalarak 9 bin 6 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede bu yılın ilk yarısında 9 bin 6 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 azaldı.

Söz konusu dönemde iflaslardan en çok ticaret sektörü etkilendi. Bin 485 iflas başvurusu olan ticareti, bin 462 iflas başvurusuyla inşaat, bin 4 başvuruyla da konaklama sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise ilk yarıda 16,7 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2019'un ocak-haziran döneminde yaklaşık 10,2 milyar avroydu.

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Kurumsal iflaslar dışında 38 bin 680 borçlu da ocak-haziran döneminde iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 11,8 azaldı.

AĞUSTOSTA İFLAS BAŞVURULARI YÜZDE 38,9 AZALDI

Verilere göre, ağustos ayındaki iflas başvuruları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,9 azaldı.

Bu arada, Almanya'da şirketlerin Kovid-19 salgınından kaynaklanan birçok ekonomik sıkıntısının iflas istatistiklerine yansımadığı belirtilen Destatis açıklamasında, bunun bir sebebinin iflas kanununda yapılan erteleme olduğu ifade edildi.

Alman hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle "bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki 3 hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunu, bu yılın eylül ayına sonuna kadar askıya alınmış ve bu daha sonra bu yılın sonuna ertelenmişti.


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