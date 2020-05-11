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Almanya'da şirket iflasları azaldı

11.05.2020 - 12:07
Almanya'da şirket iflasları azaldı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi şubat ayında iflas eden şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2'lük azalış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da bu yılın şubat ayında bin 529 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 geriledi.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflaslardan en çok 255 iflas davasıyla motorlu taşıtların bakım ve onarımı dahil toptan ve perakende ticaret sektörü etkilendi. Bunu 226 iflas başvurusuyla inşaat sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, şubat ayında 1 milyar avronun altında kaydedildi. Söz konusu borç, 2019’un şubat ayında ise yaklaşık 2 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 6 bin 604 borçlu da şubat ayında iflas başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 düşüş kaydetti.

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Öte yandan, Almanya’da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler birçok şirketi zor durumda bıraktığını belirten Destatis, güncel verileri daha erken vermek için, ülkede ilk kez Alman yerel mahkemelerine yapılan iflas başvurularına dair öncü verileri açıkladı.

Buna göre, Mart 2020'de iflas başvuruları sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarken, Nisan 2020'de yüzde 13,4 azaldı.

Destatis, Alman federal hükümetin Kovid-19 salgını sırasında şirketlere yönelik yardım önlemlerinin iflas başvurularında hızlı bir artışı önlemesi beklendiğini de bildirdi.

Almanya hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle “bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki üç hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunu Eylül 2020 sonuna kadar askıya almıştı.

Alman İflas Yöneticileri Derneği (VID), Kovid-19 nedeniyle bu yıl iflas başvurularının 2008 finansal krizinden beri ilk defa çift rakamlı artmasını bekliyor.


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