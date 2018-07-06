‹ Önceki Haber Piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı Piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı Sonraki Haber › Bankalardaki altın tarihi zirvede! Bankalardaki altın tarihi zirvede!

Almanya'da sanayi üretimi arttı

06.07.2018 - 11:27
Almanya'da sanayi üretimi arttı

Almanya'da sanayi üretimi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın mayıs ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisana kıyasla yüzde 2,6, Mayıs 2017’ye göre de yüzde 3,1 artış gösterdi.

Almanya'da sanayi üretiminin mayısta, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,5 artması bekleniyordu. Veriler, Almanya'da mayıs ayında önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,7 arttığını ortaya koydu.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,9 ve tüketim malları üretimi yüzde 6,5 artış kaydetti. Ara malı üretimi de yüzde 3 yükseldi.

Mayıs ayında enerji üretimi ise yüzde 0,8 artış gösterdi.

Bu arada, daha önce yüzde 1 azaldığı açıklanan nisan ayı verisi, yüzde 1,3’lük azalışa revize edildi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı Piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı Sonraki Haber › Bankalardaki altın tarihi zirvede! Bankalardaki altın tarihi zirvede!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.734 Değişim: -0,37% Hacim : 7.867 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.110 06.07.2018 Yüksek 99.806
Açılış: 99.301
4,5744 Değişim: -0,40%
Düşük 4,5716 06.07.2018 Yüksek 4,6189
Açılış: 4,59275
5,3728 Değişim: -0,05%
Düşük 5,3612 06.07.2018 Yüksek 5,4105
Açılış: 5,3757
184,52 Değişim: -0,62%
Düşük 184,37 06.07.2018 Yüksek 186,47
Açılış: 185,67
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.