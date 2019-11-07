Almanya'da resesyon endişesi arttı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6 düşüş kaydederek resesyona yönelik endişeleri artırdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 geriledi. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,4 düşmesi yönündeydi.

Sanayi üretimi, Eylül 2018'e göre yüzde 4,3 daraldı. Daha önce aylık yüzde 0,3 artış olarak açıklanan ağustos ayı verisi ise yüzde 0,4 artış olarak revize edildi. Veriler, Almanya'da eylülde önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,3 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde ara malı üretimi yüzde 2 ve sermaye malı üretimi yüzde 1,5 düşüş gösterdi. Tüketim malları üretimi yüzde 0,5 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde önceki aya göre yüzde 1,7, inşaatta da yüzde 1,8 artış kaydedildi.

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RESESYON ENDİŞESİ

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti.

Ekonominin üçüncü çeyrekte daralması bekleniyor. Üçüncü çeyrekte daralma olması halinde Alman ekonomisi, 2 çeyrek üst üste daralarak teknik olarak resesyona girmiş olacak. Bu arada, öncü veriler 14 Kasım'da açıklanacak.

Brexit belirsizliği, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkiler, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep, ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti, IMF ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

Pazartesi açıklanan, IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Almanya'da imalat sektörü genelinde istihdam son 10 yılın en hızlı düşüşünü gerçekleştirirken, sektörün yeni siparişleri de 13'üncü kez art arda düştü.

"ALMANYA'NIN SANAYİ ÜRETİMİ BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'nın sanayi üretiminin bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, şunları kaydetti: "Alman sanayisinin hızlı bir şekilde toparlanmasına yönelik umutlar kısa sürdü. ABD ile Çin arasındaki mevcut ticaret ihtilaflarında bir miktar rahatlama ve Brexit belirsizliğinin sona ermesi durumunda bile Alman sanayinde önemli bir toparlanmanın görülmesi muhtemelen gelecek yılın ilk çeyreğine kadar sürecektir."

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