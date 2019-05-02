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Almanya'da perakende satışlar geriledi

02.05.2019 - 11:52
Almanya'da perakende satışlar geriledi | Ekonomi Haberleri

Almanya'da takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, martta yıllık bazda yüzde 2,1, aylık bazda da yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düştü. Satışlar, bir önceki aya kıyasla da yüzde 0,2 geriledi. Perakende satışlara ilişkin beklenti aylık bazda yüzde 0,4 düşüş göstermesi yönündeydi.

Destatis, martta söz konusu satışların düşmesini, tüketicilerin tatilden dolayı Paskalya alışverişlerini nisan ayına ertelemesine bağladı. Söz konusu düşüşte, içecek ve tütün satışlarının keskin bir şekilde azalması da etkili oldu.

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Almanya'da rekor düzeyde istihdam sağlanması, maaşlardaki artış, düşük enflasyon ve faiz oranlarının düşük olması hanehalkı harcamalarını desteklerken, söz konusu harcamalar Alman ekonomisinin büyümesine de büyük katkı sağlıyor. Bu arada, pazar araştırma şirketi GfK'nın salı günü yayımladığı verilere göre, Almanya'da tüketici iklimi, 2 ay düştükten sonra nisanda tekrar istikrar kazandı. Bununla birlikte ekonomik beklentilerde gerileme devam etti. Araştırmada, tüketici hassasiyetinin genel ekonomik gidişe meydan okuduğu, bunun nedeninin, iş gücü piyasasının istikrarlı kalması olduğu belirtilmişti. 


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