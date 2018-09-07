Almanya'da ihracat azaldı, ithalat arttı

Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı temmuzda önceki aya göre yüzde 0,9 azalırken, ithalatı yüzde 2,8 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, temmuzda 110,3 milyar Euro, ithalat da 94,5 milyar Euro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 15,8 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, temmuzda haziran ayına göre yüzde 0,9 azalış gösterirken, ithalatı yüzde 2,8 yükseldi.

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Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, temmuzda 111 milyar Euro'luk ihracat, 94,5 milyar Euro'luk ithalat yapıldı. Böylece Almanya, temmuzda arındırılmamış rakamlarla 16,5 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2017’nin temmuz ayına kıyasla yüzde 7,6 ve ithalatı da yüzde 12 artış kaydetti.

Almanya'nın AB dışındaki ülkelere ihracatı, temmuzda 46,5 milyar Euro, ithalatı da 40,8 milyar Euro olarak kayıtlara geçti. Temmuz 2017 ile kıyaslandığında bu ülkelere ihracat yüzde 7,1, ithalat da yüzde 13,6 artış kaydetti.

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