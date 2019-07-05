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Almanya'da fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde

05.07.2019 - 11:33
Almanya'da fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da fabrika siparişleri, mayısta beklentilerin üstünde gerileyerek aylık bazda yüzde 2.2 azaldı.

 

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalış gösterdi. Mayıs 2018'e göre ise yüzde 8,6 geriledi. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,1 azalması yönündeydi.

Almanya'da mayısta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 0,7 artarken, yabancı siparişler yüzde 4,3 azalış kaydetti. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 1,7 ve diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 5,7 azaldı.

Ülkede mayısta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,5, sermaye malı siparişleri yüzde 2,8 ve tüketici malı üreticilerinin siparişleri de 0,7 azalış kaydetti. İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı.

Bu arada, nisanda önceki aya göre yüzde 0,3 artış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 0,4 artış olarak revize edildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada imalat sanayindeki yeni siparişlerin son iki aydır düşük bir seviyede dengelenmiş olsa da mayısta belirgin bir şekilde daraldığı belirtilerek, "Mayısta otomotiv endüstrisinin hem yurt içinden ve hem de yurt dışından aldığı siparişler düşük kaldı (sırasıyla yüzde -1.6 ve yüzde -5.0). Dolayısıyla, sanayinin önümüzdeki aylarda zayıf kalmaya devam edeceği öngörülmektedir.” denildi.

Analistler, Alman ekonomisindeki görülen zayıflığın, Avro Bölgesi’ndeki ekonomik büyümede ağırlığını hissettirdiğini belirterek, bu durumun da Avrupa Merkez Bankası'na daha fazla teşvik programı uygulaması için baskı oluşturduğunu kaydediyor. 


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