Almanya için büyüme tahminini değiştirdi

Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Almanya’nın bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,9’a çıkardı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya ekonomisine ilişkin daha önce paylaştığı ve 2018-2019 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı. Buna göre, Almanya’da bu yıl ve gelecek yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) artış beklentisi yüzde 1,8’den 1,9’a çıkarıldı. 2020 GSYH beklentisi de yüzde 1,7 olarak belirlendi.

İşsizlik ve istihdam tahminleri ise değiştirilmedi. Bu yıl için yüzde 5,2 ve gelecek yıl için 4,9 işsizlik tahmini korunurken, 2020 işsizlik tahmini 4,7 olarak kaydedildi.

“ALMAN EKONOMİSİ GÜÇLÜ BİR PERFORMANS GÖSTERİYOR”

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Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman Federal İstatistik Ofisi tarafından 2018'in ilk yarısı için açıklanan bazı verilerin, yukarı yönlü revizyonun nedenlerinden biri olduğunu bildirdi.

Alman ekonomisinin şu an güçlü bir performans gösterdiğini belirten Wollmershaeuser, “Bu yıl ve sonraki yıl için büyümenin arkasındaki ana itici güç, istihdam ve gelirdeki keskin artışlarla daha da artacak özel tüketim olacak.” ifadesini kullandı.

Wollmershaeuser ayrıca Almanya'nın ihracat sektörünün elverişli kalmaya devam eden bir dünya ekonomik ikliminden faydalanmaya devam etmesinin beklendiğini ancak bu tahminin, AB ile ABD arasındaki ticaret savaşında ulaşılan ateşkesin süreceği ve düzenli bir Brexit gerçekleşeceği varsayımına dayandığını dile getirdi.

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