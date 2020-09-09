‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › Gözler ECB'de! Gündemde 'Euro' olması bekleniyor Gözler ECB'de! Gündemde 'Euro' olması bekleniyor

Almanya’da otomotiv sanayisine 'özel fon' oluşturulması gündemde

09.09.2020 - 12:45
Almanya’da otomotiv sanayisine 'özel fon' oluşturulması gündemde | Ekonomi Haberleri

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden olumsuz etkilenen otomotiv sektörüne yönelik teşvik paketi yerine sektörün teknolojik dönüşümünü desteklemek için özel fonlar oluşturulmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanları, otomotiv şirketleri ve işçi temsilcilerinin katılımıyla dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen “otomotiv zirvesinden” somut bir sonuç çıkmazken, federal hükümetin yeni tip koronavirüs nedeniyle zor durumda olan sektöre daha fazla yardımı araştırması karara bağlandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, zirvede, Alman otomotiv sanayisinin teknolojiye açık, küresel lider olarak kalmak hedefi teyit edilmekle birlikte, "büyük ekonomik ve yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğu" vurgulandı.

İki saat süren zirvede, katılımcılar, Alman hükümeti tarafından sağlanan ekonomik teşviklerin ve kısa çalışma ödeneklerinin koronavirüsün olumsuz ekonomik etkisini hafiflettiği konusunda mutabık kaldı.

Zirvede, salgın nedeniyle büyük oranda gerileyen otomobil satışlarını artırmak için dizel ve benzinli araçlara yönelik teşvik primi oluşturulmasına yönelik bir karar çıkmazken, sektörün sıkıntılarının giderilmesi ve teknolojik dönüşümünün desteklenmesi için özel fonlar oluşturulması yönünde eğilim oluştu.

Söz konusu zirvenin daha somut adımlar için kasımda tekrar yapılacağı bildirildi. Koalisyon hükümetinin ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve bazı eyalet başbakanları, dizel ve benzinli araçlar için teşvik primi çağrısı yaparken, bu çağrı koalisyonun diğer ortağı Sosyal Demokrat (SPD) Partisi tarafından eleştirilere neden oluyor.

TAM OTONOM SÜRÜŞ İÇİN KANUN HAZIRLANIYOR

Öte yandan, Alman Otomobilciler Birliği'nden (VDA) yapılan son açıklamalarda, koronavirüs krizinde otomotiv sanayisinde satışların durumunun “ciddi” olduğu ve tüketicilerin halen otomobil almak için çekinceli davrandıkları vurgulanıyor.

VDA Başkanı Hildegard Müller, otomotiv sanayisinin değişimi için güçlü bir ekonomik teşvik paketine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "e-hareketlilik", "elektrikli araçlar", "şarj istasyonları" ve "veri paylaşımı" için daha fazla fona ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Gelecek iki yıl içinde, yeni sürüş teknolojilerine 50 milyar avro ve dijitalleşmeye 25 milyar avro yatırılması gerektiğini belirten Müller, bunun için özel sermayenin harekete geçirilmesine ihtiyaç olduğunu dile getiriyor.

VDA, “tam otonom sürüşün” otomotiv sanayisi için kritik bir konu olduğunu belirtirken, Alman hükümeti de konuya ilişkin kanun çalışmaları yapıyor. Ülkede, tam otonom olmasa da bu yönde ilk aracın 2022’de yollarda olması bekleniyor.

OTOMOTİV, ALMAN EKONOMİSİNDEKİ LOKOMOTİF ROLÜNÜ KAYBEDİYOR

Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) geçen hafta açıkladığı bir araştırma da otomotiv sanayisinin Alman ekonomisinin lokomotifi olma özelliğini uzun yıllardan sonra kaybettiğini ortaya koymuştu.

Alman otomotiv sanayisinin, Kovid-19 salgınından diğer sektörlere göre çok daha ağır etkilendiğine işaret edilen araştırmada, "Bunun sonucunda Alman otomotiv endüstrisi, 10 yıl sonra ilk kez dikkat çekici personel ayarlamaları ile karşı karşıya bulunuyor ve Almanya'nın büyümesindeki lokomotif rolünü şimdilik yerine getiremeyecek." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Alman ekonomisinin en önemli sanayilerinden biri olan otomotiv sanayisi, yaklaşık 1 milyon istihdam sağlıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya, geçen yıl 223 milyar dolarlık otomobil ve parçaları ihracatı gerçekleştirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.100 Değişim: 0,93% Hacim : 17.894 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.087 09.09.2020 Yüksek 1.100
Açılış: 1.089
7,4914 Değişim: 0,12%
Düşük 7,4760 09.09.2020 Yüksek 7,4983
Açılış: 7,4823
8,8459 Değişim: 0,38%
Düşük 8,7995 09.09.2020 Yüksek 8,8643
Açılış: 8,8125
469,06 Değişim: 0,91%
Düşük 462,62 09.09.2020 Yüksek 470,11
Açılış: 464,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.