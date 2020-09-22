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Almanya bu yıl 2008 finansal krizinden daha az küçülecek

22.09.2020 - 12:54 | Son Güncelleme :
Almanya bu yıl 2008 finansal krizinden daha az küçülecek | Ekonomi Haberleri

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), koronavirüsün ekonomik etkileri dolayısıyla Alman ekonomisinde yaşanacak küçülmeye ilişkin tahminini yüzde 6,7'den yüzde 5,2'e revize etti.

Merkezi Münih'te bulunan ekonomik düşünce kuruluşu Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin 2020, 2021 ve 2022'yi kapsayan büyüme tahminlerinde sonbahar döneminde güncelleme yaptı.

Ifo, bu yıl Almanya için küçülme tahminini yüzde 6,7'den yüzde 5,2'ye, 2021 büyüme beklentisini de yüzde 6,4'ten yüzde 5,1'e revize etti. 2022'de ise yüzde 1,7'lik büyüme öngörüldü.

Ifo’nun Alman ekonomisinde bu yıl Kovid-19'un sebep olacağı daralma oranını 2008-2009 finansal krizinden daha az olarak tahmin etmesi dikkati çekti.

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Alman ekonomisinde, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez resesyon görülmüştü. Ülke ekonomisi, 2009'da yüzde 5,6 daralmıştı.

Ifo’nun raporunda, enstitünün yazın yaptığı son tahmininde Alman ekonomisinde Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl için yüzde 6,7 küçülme beklediğini hatırlatarak, “Alman ekonomisinde beklenenden daha hafif bir düşüş görülüyor.” değerlendirmesine yer verildi.

İŞSİZ SAYISI ARTACAK

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 5’ten yüzde 5,9’a yükseleceğinin öngören Ifo, bu oranın gelecek yıl yüzde 5,7’ye ve 2022’de yüzde 5,5’e ineceği tahmini yapıldı. Geçen yıl 2,3 milyon olan işsiz sayısının bu yıl 2,7 milyona yükseleceği tahmin edildi.

Raporda, Almanya’nın cari fazlasının ekonomiyi destek programlarından dolayı bu yıl 52,5 milyar avrodan eksi 170,6 milyara ulaşacağı tahmini yapılarak, cari açığının gelecek yıl 86,9 milyar avroya ve 2022’de 68,4 milyar avroya gerileceği öngörüldü.

Eleştirilere konu olan ülkenin ticaret fazlasının da bu yıl 244 milyar avrodan 215,4 milyar avroya düşeceğinin tahmin edildiği raporda, gelecek yıl söz konusu fazlanın 276,2 milyar avroya ve 2022’de ise 290,1 milyar avroya yükseleceği ifade edildi.

Bütçe açığının bu yıl GSYH’nin yüzde 5,1’ine (170,6 milyar avro) yükseleceği öngörülen raporda, bu açığın gelecek yıl yüzde 2,4’e (86,9 milyar avro) gerileyeceği tahmin edildi.

BELİRSİZLİK DERECESİ ÇOK BÜYÜK

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “İkinci çeyrekteki düşüş korktuğumuzdan daha az oldu ve ekonomide mevcut toparlanma beklediğimizden daha iyi ilerliyor.” ifadesini kullandı.

Ifo’nun ekonomide büyüme tahminleri yaparken “belirsizlik derecesinin” çok büyük olduğunu vurgulayan Wollmershaeuser, “Çünkü hiç kimse koronavirüs salgınının nasıl gelişeceğini, sert bir Brexit olup olmayacağını ve ticaret savaşlarının çözülüp çözülmeyeceğini bilmiyor.” ifadesini kullandı.


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