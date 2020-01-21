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Alman ZEW Endeksi 4.5 yılın zirvesinde

21.01.2020 - 17:24
Alman ZEW Endeksi 4.5 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'nın ekonomik görünümüne ilişkin yatırım güveni, ABD ile Çin’in "birinci faz" ticaret anlaşması imzalamasının etkisiyle son 4,5 yılın en yükseğine çıktı.

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ve gelecek altı aya ilişkin beklentilerine işaret eden Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, ocak ayında 16 puan artarak 26,7 puan oldu.

Bu gösterge 2015 yılı temmuz ayından beri en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Aralık 2019’da 10,7 puan olan endeksin, ocakta 15 puan yükselmesi bekleniyordu.

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Analistler, söz konusu yükselişte, ABD ile Çin’in "birinci faz" ticaret anlaşması imzalamasının ve Alman ekonomisinin geçen yıl beklenenden daha iyi performans göstermesinin etkili olduğunu belirtti.

Ülkede ZEW mevcut durum göstergesi ise söz konusu dönemde eksi 19,9’dan eksi 9,5’e yükseldi. 


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