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Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi yükseldi

26.05.2020 - 11:25
Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, “felaket” gibi bir Nisan ayının ardından bir miktar toparlanarak mayısta eksi 26,9 puana yükseldi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için mayıs ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Almanya'da bu yılın nisan ayında eksi 50,2 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, mayıs ayında yükselişe geçerek eksi 26,9 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, felaket gibi bir Nisan ayından sonra, Alman ihracatçılar arasında ihracata yönelik beklentinin toparlandığını belirtti.

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Fuest, "Bu benzeri görülmemiş keskin artışa rağmen şirketler hala iyimser olmaktan çok uzak. Bununla birlikte Alman ihracat endüstrisi ufukta bir umut ışığı görüyor. Neredeyse tüm sektörlerde ihracatın düşmesi bekleniyor. Ancak bu, geçen ay beklenen düşüşten daha az olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv sektörünün ihracat beklentisinin artışta en belirgin olduğunu belirten Fuest, "İhracata yönelik kötümserlik elektrik sektöründe önemli ölçüde azaldı. Makine mühendisliği sektöründe iyileşmeye rağmen ihracatın toparlanmasına yönelik şüpheci yaklaşımlar çoğunlukta kalmaya devam ediyor. Aynı şey metal sektöründe de geçerli." ifadelerini kullandı.


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