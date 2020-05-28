‹ Önceki Haber Nissan'dan fabrika kapatma kararı Nissan'dan fabrika kapatma kararı Sonraki Haber › Japon otomobil firmalarının üretimi sert geriledi Japon otomobil firmalarının üretimi sert geriledi

"Alman ekonomisi yüzde 6.6 daralabilir"

28.05.2020 - 12:33 | Son Güncelleme :
"Alman ekonomisi yüzde 6.6 daralabilir" | Ekonomi Haberleri

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman ekonomisinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle mücadele ederken yüzde 6,6’ya kadar küçülebileceğini ve gelecek yılda yüzde 10,2 büyüyebileceğini bildirdi.

Merkezi Münih'te bulunan ekonomik düşünce kuruluşu Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin 2020-2021'i kapsayan büyüme tahminlerinde ekonomide normale dönüş süresine göre güncelleme yaptı.

Ifo’nun Alman ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminleri büyük ölçüde şirketlerin faaliyetlerinin normale dönme hızına bağlı kalırken, ortalama olarak, şirketlerin faaliyetlerinin yılın ikinci çeyreğinde Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlerden sonra dokuz ay içinde normale dönmesinin beklendiği belirtildi.

En iyi senaryo olarak, normale dönmenin 5 ay sürmesi durumunda Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 3,9 daralması ve 2021’de ise yüzde 7,4 büyümesi öngörülüyor.

##$HABER_1462337$##

Şirketlerin faaliyetlerinin 9 ay sonra normale dönmesi durumunda ise Ifo, Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 12,4 küçüleceği öngörüsünde bulundu. Bu senaryoda, kuruluş, ekonominin bu yıl yüzde 6,6 daralması ve gelecek yıl da yüzde 10,2 genişlemesini öngördü.

Söz konusu normale dönüşün 16 ay sürmesine dayalı senaryoya göre ise Ifo, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 9,3 küçülebileceği ve gelecek yıl da yüzde 9,5 büyüyebileceği tahmininde bulundu.

Ifo, her üç senaryoda iş ikliminin yanı sıra, üretim, ciro ve dış ticaret verilerine bağlı kalındığını ve Nisan’dan itibaren Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesinin varsayıldığını belirtti.

Ifo, havacılık sektöründe normalleşmenin 16 ay sürmesinin beklendiğine bildirerek, seyahat konaklama ve otomotiv sektörlerin de toparlanmanın daha uzun sürmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mayısta Ifo anketine katılan şirketlerin ortalama olarak dokuz ay içinde kendi iş durumlarının normale dönmesini beklediklerini bildirerek, “Bu, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 12,4'lük sert bir düşüşün ardından ekonominin gelecek yılın ortasında toparlanacağı anlamına geliyor. Ancak, o zaman mal ve hizmet üretimi, Kovid-19 krizi olmadığı zaman ulaşacağı seviyeye ulaşacaktır.” ifadesini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.360 Değişim: 0,39% Hacim : 18.371 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 104.535 28.05.2020 Yüksek 106.292
Açılış: 105.556
6,8183 Değişim: 0,68%
Düşük 6,7656 28.05.2020 Yüksek 6,8234
Açılış: 6,7722
7,5436 Değişim: 1,12%
Düşük 7,4416 28.05.2020 Yüksek 7,5481
Açılış: 7,4598
377,85 Değişim: 1,47%
Düşük 371,87 28.05.2020 Yüksek 378,59
Açılış: 372,37
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.