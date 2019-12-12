‹ Önceki Haber BKM'den 'kart bilgileri çalındı' iddialarına ilişkin yanıt BKM'den 'kart bilgileri çalındı' iddialarına ilişkin yanıt Sonraki Haber › Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Alman ekonomisi için 'resesyon' açıklaması! İşte son değerlendirme

12.12.2019 - 13:56
Alman ekonomisi için 'resesyon' açıklaması! İşte son değerlendirme | Ekonomi Haberleri

Ifo, Almanya'ya ilişkin 2019 ve 2020 büyüme beklentilerini korurken, 2021 için yukarı yönlü revize etti. Ifo, Alman ekonomisi için resesyon beklemediğini de duyurdu.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı, 2019, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerinde kış döneminde güncelleme yaptı.
Buna göre, Ifo, Almanya için büyüme beklentisini 2019'da yüzde 0,5 ve 2020'de yüzde 1,1'de tutarken, 2021 için yüzde 1,4'ten yüzde 1,5'e yükseltti.

Bu yıla ilişkin işsizlik tahminini yüzde 5 olarak sabit bırakan Ifo, istihdamın 45 milyon 237 binden 45 milyon 251 bine yükseleceğini öngördü. Enstitü, 2020'de istihdamın 45 milyon 420 bine çıkacağı, işsizliğin de azalarak yüzde 4,9'e düşeceği tahmininde bulundu.

Alman kamu sektörünün 2018'deki 45,8 milyar avro bütçe fazlasının bu yıl 55 milyar avroya yükseleceği öngörüsünde bulunan Ifo, bu fazlanın 2020'de 30,5 milyar avroya, 2021'de de 8,9 milyar avroya gerilemesi bekleniyor.

"ENDÜSTRİ İÇİN TÜNELİN SONUNDA IŞIK BELİRİYOR"

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin müdahil olduğu ticaret anlaşmazlığının küresel ticaret ve yatırım faaliyetlerini etkilediğini belirterek, şunları kaydetti: "Özellikle orta ve sermaye malları konusunda uzmanlaşmış Alman sanayisini zorluyor. Almanya'daki ana endüstrilerden biri olan otomotiv sektörü de özel zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Bununla birlikte ekim ayında güçlü siparişler, imalat sektöründe beklentiler ve mal ihracatında ilave artışlar sanayide serbest düşüşün durduğuna işaret ediyor. Endüstri için tünelin sonunda ışık beliriyor."

Wollmershaeuser, büyümede kademeli iyileşmede maliye politikasının kısmen etkisi olduğunu aktararak, "Şu anda ekonomide bir resesyon pek olası değil." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi, geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Almanya'da hükümet, bu yıl ekonominin yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.115 Değişim: 2,03% Hacim : 10.743 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 108.556 12.12.2019 Yüksek 110.115
Açılış: 108.556
5,7872 Değişim: -0,22%
Düşük 5,7628 12.12.2019 Yüksek 5,8113
Açılış: 5,7999
6,4341 Değişim: -0,43%
Düşük 6,4144 12.12.2019 Yüksek 6,4798
Açılış: 6,4621
273,20 Değişim: -0,69%
Düşük 271,59 12.12.2019 Yüksek 276,33
Açılış: 275,10
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.