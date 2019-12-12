Alman ekonomisi için 'resesyon' açıklaması! İşte son değerlendirme | Ekonomi Haberleri

Ifo, Almanya'ya ilişkin 2019 ve 2020 büyüme beklentilerini korurken, 2021 için yukarı yönlü revize etti. Ifo, Alman ekonomisi için resesyon beklemediğini de duyurdu.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı, 2019, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerinde kış döneminde güncelleme yaptı.

Buna göre, Ifo, Almanya için büyüme beklentisini 2019'da yüzde 0,5 ve 2020'de yüzde 1,1'de tutarken, 2021 için yüzde 1,4'ten yüzde 1,5'e yükseltti.

Bu yıla ilişkin işsizlik tahminini yüzde 5 olarak sabit bırakan Ifo, istihdamın 45 milyon 237 binden 45 milyon 251 bine yükseleceğini öngördü. Enstitü, 2020'de istihdamın 45 milyon 420 bine çıkacağı, işsizliğin de azalarak yüzde 4,9'e düşeceği tahmininde bulundu.

Alman kamu sektörünün 2018'deki 45,8 milyar avro bütçe fazlasının bu yıl 55 milyar avroya yükseleceği öngörüsünde bulunan Ifo, bu fazlanın 2020'de 30,5 milyar avroya, 2021'de de 8,9 milyar avroya gerilemesi bekleniyor.

"ENDÜSTRİ İÇİN TÜNELİN SONUNDA IŞIK BELİRİYOR"

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin müdahil olduğu ticaret anlaşmazlığının küresel ticaret ve yatırım faaliyetlerini etkilediğini belirterek, şunları kaydetti: "Özellikle orta ve sermaye malları konusunda uzmanlaşmış Alman sanayisini zorluyor. Almanya'daki ana endüstrilerden biri olan otomotiv sektörü de özel zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Bununla birlikte ekim ayında güçlü siparişler, imalat sektöründe beklentiler ve mal ihracatında ilave artışlar sanayide serbest düşüşün durduğuna işaret ediyor. Endüstri için tünelin sonunda ışık beliriyor."

Wollmershaeuser, büyümede kademeli iyileşmede maliye politikasının kısmen etkisi olduğunu aktararak, "Şu anda ekonomide bir resesyon pek olası değil." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi, geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Almanya'da hükümet, bu yıl ekonominin yüzde 0,5 büyümesini bekliyor.

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