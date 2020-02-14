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Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte 'sabit kaldı'

14.02.2020 - 12:05
Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte 'sabit kaldı' | Ekonomi Haberleri

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülke ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla sabit kaldığını bildirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2019 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmedi. Beklenti ekonominin yüzde 0,1 büyümesi yönündeydi

Destatis, daha önce yüzde 0,1 artış olarak açıkladığı 2019 üçüncü çeyrek GSYH büyümesini de yüzde 0,2 artış olarak revize etti. Alman ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daralmıştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde güçlü kalan özel sektör ve kamu harcamalarının son çeyrekte ivme kaybetmesi dikkati çekti.

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Çeyrek bazda ele alındığında, GSYH’ya özellikle inşaat sektöründen olumlu katkılar geldi. Makine ve ekipman harcamaları belirgin şekilde düşerken, sermaye oluşumu için de büyük oranda olumlu bir gelişme gözlemlendi. Dördüncü çeyrekte mal ve hizmet ihracatı düşerken, ithalat arttı.

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,6 büyüyerek hız kesmişti. Almanya'da hükümet, bu yıl daha fazla çalışma günü olmasından dolayı ekonominin yüzde 1,1 büyümesini bekliyor.

Öte yandan, Uzmanlar, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'de koronavirüs salgınının patlak vermesini ihracata bağlı Alman ekonomisi için bir risk olarak değerlendirirken, küresel ticaret çatışmalarının, zayıf kalacağı öngörülen küresel ekonominin ve Brexit'in Alman ekonomisini bu yıl da olumsuz etkilemesini bekliyor.


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