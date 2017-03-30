Ali Koç yeniden başkan seçildi

Yapı Kredi Bankası'nın yönetim kurulu başkanlığına yeniden Ali Koç seçildi.

Yapı Kredi Bankası'nın ( YKBNK ) Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın Olağan Genel Kurul Toplantısının önceki gün yapıldığı hatırlatıldı.

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Mart 2016'da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının ardından alınan yönetim kurulu kararı ile Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Ali Koç, 29 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurulu’nca görev dağılımına ilişkin alınan karar ile tekrar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

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