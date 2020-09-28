‹ Önceki Haber Karadeniz'deki keşif ithal gazı 'ucuzlatacak' Karadeniz'deki keşif ithal gazı 'ucuzlatacak' Sonraki Haber › "Dünya petrol piyasası istikrarlı, denge sağlandı" "Dünya petrol piyasası istikrarlı, denge sağlandı"

Afrika'da yatırıma en uygun 5 ülke açıklandı

28.09.2020 - 12:22
Afrika'da yatırıma en uygun 5 ülke açıklandı | Ekonomi Haberleri

Afrikalı iş adamları, kıtada yatırıma en uygun ülkeler arasında Fildişi Sahili, Kenya, Gana, Senegal ve Ruanda'yı gösterdi.

Afrika CEO (Üst Yönetici) Forumu'nun bu sene 150 büyük iş adamıyla gerçekleştirdiği ankette, kıtadaki şirketlerin yüzde 95'inin gelirlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Ankette, iş adamlarının yüzde 85'i, salgının Afrika'daki teknolojik değişime etki edeceğini belirtirken, gıda, sağlık ve eğitim sektörlerinin geleceğe yönelik morallerinin daha yüksek olduğu ortaya konuldu.

##$HABER_1464522$##

İş adamlarının çoğu kıtada yatırım yapılmaya en müsait ülkeler arasında Fildişi Sahili, Kenya, Gana, Senegal ve Ruanda'yı gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 60'ı ise gelecek yıl işlerinin normale döneceği beklentisi taşıdıklarını kaydetti.

 

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.125 Değişim: 0,38% Hacim : 6.370 Mio.TL Son veri saati : 11:31
Düşük 1.120 29.09.2020 Yüksek 1.128
Açılış: 1.124
7,8436 Değişim: 0,55%
Düşük 7,7776 29.09.2020 Yüksek 7,8539
Açılış: 7,8006
9,1616 Değişim: 0,63%
Düşük 9,0696 29.09.2020 Yüksek 9,1684
Açılış: 9,1041
474,56 Değişim: 0,49%
Düşük 470,23 29.09.2020 Yüksek 475,19
Açılış: 472,26
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.