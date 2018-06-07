‹ Önceki Haber Ekonomistler 'faiz kararı' için ne dedi? Ekonomistler 'faiz kararı' için ne dedi?

ABD'li fon Tüpraş'ta payını artırdı

07.06.2018 - 15:52
ABD'li fon Tüpraş'ta payını artırdı

Tüpraş'ta yeni pay alımı yapan Lazard Asset Management LLC'nin payı yüzde 5'in üzerine çıktı.

KAP'ta yer alan açıklamaya göre; Lazard Asset Management LLC 6 Haziran'da Tüpraş hisselerinde pay başına 104.5 liradan 1.51 milyon adet pay alımı yaptı. Söz konusu işlemin ardından Lazard Asset Management'ın Tüpraş'taki hissedarlık oranı yüzde 4.77'den yüzde 5.38'e yükseldi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Tüpraş hisseleri saat 15.32'de yüzde 4.3 primle 111.6 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 1.93 yükselişte...


‹ Önceki Haber Ekonomistler 'faiz kararı' için ne dedi? Ekonomistler 'faiz kararı' için ne dedi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.624 Değişim: 2,03% Hacim : 9.062 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.070 07.06.2018 Yüksek 98.795
Açılış: 96.442
4,4983 Değişim: -1,26%
Düşük 4,4564 07.06.2018 Yüksek 4,5873
Açılış: 4,5555
5,3156 Değişim: -0,90%
Düşük 5,2773 07.06.2018 Yüksek 5,4316
Açılış: 5,36365
187,62 Değişim: -1,19%
Düşük 186,03 07.06.2018 Yüksek 191,52
Açılış: 189,89
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.