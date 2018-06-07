ABD'li fon Tüpraş'ta payını artırdı
Tüpraş'ta yeni pay alımı yapan Lazard Asset Management LLC'nin payı yüzde 5'in üzerine çıktı.
KAP'ta yer alan açıklamaya göre; Lazard Asset Management LLC 6 Haziran'da Tüpraş hisselerinde pay başına 104.5 liradan 1.51 milyon adet pay alımı yaptı. Söz konusu işlemin ardından Lazard Asset Management'ın Tüpraş'taki hissedarlık oranı yüzde 4.77'den yüzde 5.38'e yükseldi.
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Tüpraş hisseleri saat 15.32'de yüzde 4.3 primle 111.6 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 1.93 yükselişte...
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